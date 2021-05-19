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زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح

هنا الزاهد

زوج هنا الزاهد يدخل خط أزمة الطائرة.. ومصر توضح

جدل على مواقع التواصل.. وأحمد فهمي: تنزانيا لا غير!

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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بعدما أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورتها داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، جالسة على كرسي مساعد الطيار، معيدة للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، كشفت وزارة الطيران المصرية حقيقة ما حدث.

على خطى محمد رمضان.. هنا الزاهد داخل كابينة طائرة خاصة ثقافة وفن على خطى محمد رمضان.. هنا الزاهد داخل كابينة طائرة خاصة

وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن الصورة المتداولة للفنانة من داخل مقصورة الطائرة ليست في مصر ولا على متن طائرة مصرية.

كما أكد باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، أن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية، وهي خارج المجال الجوي المصري، مضيفا أنه تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة، حيث أفاد أن هذه الرحلة كانت على متن طائرة مروحية خارج مصر بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

رحلة سياحية

يذكر أن الممثلة المصرية هنا الزاهد كانت أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتها داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، جالسة على كرسي مساعد الطيار، ما أعاد للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر.

ونشرت الفنانة الشابة صوراً لها على حسابها في انستغرام من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، ليتفاعل معها الكثيرون من متابعيها على مواقع التواصل. فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

وذكرت الحادثة بما مرّ به الفنان محمد رمضان حين نشر قبل أشهر صورة من داخل كابينة طائرة كان يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما تسبب بإقالة الأخير من عمله إلى أن توفي قبل 3 أسابيع، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد تعويضه بـ6 ملايين جنيه.

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