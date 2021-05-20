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زوج ابنة سمير غانم في أول ظهور: نحن بأشد الحاجة لدعائكم

سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز

زوج ابنة سمير غانم في أول ظهور: نحن بأشد الحاجة لدعائكم

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دبي - العربية.نت

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بعد غياب لفترة طويلة، عاد الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة الفنان المصري الكبير سمير غانم، إلى شاشة التلفزيوني ليكشف عن تطورات حالة النجم الصحية بعد إصابته وزوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، مؤكدا أنهم في حالة صحية حرجة.

وقال بعد عودته لتقديم برنامجه التلفزيوني "مساء dmc"، : "أنا متأكد إن في أول ظهور ليا، فيه ملايين مستنين مني أقول ايه الأخبار، ومش ببالغ لما أقول ملايين، لأن الحقيقة كم المكالمات اللى تلقيتها أنا وكل أفراد الأسرة من كل حتة في العالم، مكنش مفاجأة".

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كما أضاف : "هؤلاء النجوم ليهم رصيد كبير جدا جدا جدا عند المصريين والعرب حتى اللى موجودين خارج المنطقة العربية، وفي كل الأحوال، احنا لا زلنا زى الأيام اللى فاتت، في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم، وأنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدر إلا الدعاء، وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء العالم، ويتماثلون للشفاء".

وتابع: " لسه لم نمر من المرحلة الحرجة وبدعائكم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ نشهد تحسن خلال الايام المقبلة ".

دنيا تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
دنيا تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي

يذكر أن النجم سمير غانم، وضع على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات شديدة بسبب معاناته من مشكلات مزمة بالكلى أدت لخضوعه للغسيل الكلوي إضافة إلى علاجه من كورونا وتضرر جهازه التنفسي من الفيروس.

وكان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد أعلن إصابة والدي زوجته بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

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