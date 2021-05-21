.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز

بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

حالتها حرجة ومعدل الأكسجين في دمها انخفض بنسبة 20%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن معدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

دنيا سمير غانم تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
دنيا سمير غانم تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن "الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي".

وأضاف في وقت سابق أنه "لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم"، لافتا إلى أن "مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية"، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع ثقافة وفن سمير غانم ودلال عبد العزيز.. زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ ثقافة وفن أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، غيب الموت أسطورة الكوميديا الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق.

وكان الفنان سمير غانم قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما أنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رغم تفشي كورونا.. يبقى للسفر 5 فوائد! رغم تفشي كورونا.. يبقى للسفر 5 فوائد!
الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن الصحة العالمية: وفيات كورونا الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن
الأكثر قراءة
وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن القليل منه يمدك بـ7 فوائد.. أبرزها تقوية المناعة وخفض الوزن
كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟ كيف قضى سمير غانم أيامه الأخيرة.. وما علاقة وفاته بكورونا؟
قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم قد يكون طفلك يعاني منه وأنت لا تعلم.. مرض يعاني منه 7% من أطفال العالم
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان عارض صامت لكورونا.. ينتبه له المريض بعد فوات الأوان
قبل أن تذهب
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
قبل أسابيع من الانتخابات.. إيران تعلن القبض على إرهابيين وخلايا تجسس
اكتشف المزيد