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تشييع جثمان سمير غانم من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة

تشييع جثمان سمير غانم من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة

شهد محيط المستشفى تواجد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، إلى جانب أسرته والفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والذي رافق الجثمان في السيارة التي تحركت منذ قليل إلى المسجد، كما تواجد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شيع جثمان الفنان سمير غانم من أحد المستشفيات الكبرى في منطقة المهندسين، استعدادا لتشييع جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة.

وشهد محيط المستشفى تواجد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، إلى جانب أسرته والفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والذي رافق الجثمان في السيارة التي تحركت منذ قليل إلى المسجد، كما تواجد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

4 صور
4 صور

وحرص عدد من الفنانين على الحضور وتشييع جثمان الفنان الراحل لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، وكان من بينهم نهال عنبر، محمود حميدة، هالة صدقى، إيهاب فهمى، بسمة، ودارين حداد، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما.

وتوفي سمير غانم أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

وقال الفنان حسن الرداد زوج ابنة الفنان أن سمير لم يتوف بكورونا فيما قال مصدر طبي أن الراحل عاني من خلل في وظائف الكلى .

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنان سمير غانم، قد قال إن جنازة سمير غانم ستشيع الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة.

7 صور
7 صور

سمير غانم ولد عام 1937، وكوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وحقق نجاحا كبيرا، وله رصيد ضخم من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.

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