إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم.. ودلال لا تعلم بوفاته

حالة من الغضب طالت عدداً من الفنانين المصريين بسبب ما قيل عن حضورهم حفل زفاف بعد ساعات من وفاة الفنان المصري سمير غانم، حيث شاركوا في دفنه بالصباح، وبعدها تواجدوا في حفل الزفاف بالمساء.

وانتشر مقطع فيديو ليسرا وهي ترقص بصحبة عمرو دياب، خلال إحيائه حفل الزفاف، فيما كانت هناك صورة تجمع إلهام شاهين وليلى علوي وعدداً آخر من الأصدقاء.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" كشفت إلهام شاهين عن موقفها، مؤكدة على كونها لم تحضر أية أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم.

حيث كانت تتواجد هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم، عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن.

ورفضت إلهام شاهين أن يتم توجيه الاتهامات إليها من قبل رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه لا يحق لأحد أن يقيم مكانة زميلها لديها، في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى بالوقت الحالي.

واعتبرت أنه لا يملك أحد القول بأنها حزينة أو ليست حزينة على فراق واحد من زملائها، في ظل ما تفرضه قواعد السوشيال ميديا بالوقت الحالي.

دلال لا تعلم بوفاة سمير غانم

وحول الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز التي تصارع فيروس كورونا في الوقت الحالي، أكدت إلهام شاهين أن حالتها مازالت كما هي، حيث تتواجد في مستشفى آخر بخلاف المستشفى الذي تواجد فيه سمير غانم.

مشيرة إلى كونها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها، حيث لم يتم إبلاغها من قبل عائلتها حتى لا تتدهور حالتها النفسية والصحية، وهم ينتظرون في الوقت الحالي أن يحدث تقدم في الحالة الصحية وتغادر المستشفى قبل أن يتم إبلاغها بما حدث.