.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مسحتها سلبية وحالتها صعبة.. موقف دلال عبد العزيز من رحيل زوجها

سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز
فيروس كورونا

مسحتها سلبية وحالتها صعبة.. موقف دلال عبد العزيز من رحيل زوجها

تعاني دلال عبد العزيز من عدوى كورونا، بعدما التقطت العدوى هي وابنتها وزوجها الذي توفي بسبب المضاعفات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

في ظل التضارب الذي تشهده الساحة الفنية خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المتواجدة بالمستشفى منذ أسابيع إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، واحتياجها للعزل بسبب ضعف نسبة الأوكسجين في الجسم، قرر زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان أن يفض الاشتباك حول الأقاويل التي تناولت حالتها الصحية خاصة مع غيابها عن جنازة شريك عمرها سمير غانم، وحديث البعض عن علمها برحيله، في حين أكد البعض الآخر على أنها لم تعلم بالوفاة بعد.

دنيا سمير غان تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي
دنيا سمير غان تتوسط والديها دلال عبدالعزيز وسمير غانم وشقيقتها إيمي

وعبر حسابه على "فيسبوك" غرد الإعلامي رامي رضوان ليؤكد لكل من حاول الاتصال بالعائلة خلال الساعات الماضية، أنه يشكرهم، ولكنه اعتذر عن عدم قدرتهم على الرد بسبب تواجدهم طيلة الوقت إلى جوار دلال عبد العزيز.

في اللحظة الأخيرة.. تفادي اصطدام طائرتين بالجو فوق الكونغو الأخيرة في اللحظة الأخيرة.. تفادي اصطدام طائرتين بالجو فوق الكونغو

وكشف عن المفاجأة السارة الأولى وهي أنها تحولت إلى سلبي كورونا منذ أيام، لكن مازالت ظروفها الصحية صعبة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار بعدم إبلاغها برحيل زوجها وحبيبها ورفيق دربها سمير غانم.

وعاد بعدها ليشدد على الأمر قائلا "نعم لم تعلم.. ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك"، موجها شكره للجميع على تفهمهم للحالة التي تمر بها العائلة والاكتفاء بالرسائل النصية فقط، كما طالب الجميع بالدعاء لدلال عبد العزيز.

وتعاني دلال عبد العزيز من عدوى فيروس كورونا المستجد منذ النصف الأول من شهر رمضان، بعدما التقطت العدوى هي وابنتها دنيا سمير غانم وزوجها الذي توفي بسبب المضاعفات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم.. ودلال لا تعلم بوفاته إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم.. ودلال لا تعلم بوفاته
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
الأكثر قراءة
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي السعودية.. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم هذا هو رجل الأمن الذي اعترض الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
قبل أن تذهب
دمار وبيوت عزاء في غزة المنهكة بالقصف الإسرائيلي
دمار وبيوت عزاء في غزة المنهكة بالقصف الإسرائيلي
اكتشف المزيد