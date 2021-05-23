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حورية فرغلي: هذا ما فعله محمد رمضان وأقرباء لم يسألوا عني

حورية الفرغلي
حورية فرغلي

حورية فرغلي: هذا ما فعله محمد رمضان وأقرباء لم يسألوا عني

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دبي - العربية.نت

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عقب عودتها لمصر بعد إجراء عمليات جراحية خطيرة في الولايات المتحدة، كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي أسماء الذين وقفوا بجوارها من الوسط الفني ومن تخلى عنها في محنتها.

وأعربت خلال مقابلة على فضائية محلية عن عتبها على الممثل محمد رمضان، قائلة "طلب مني أعمل دور بطولة في عبده موتة، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين دون مقابل من أجله".

محمد رمضان
محمد رمضان

رفض مقابلتها

كما كشفت أنها كانت تصور مسلسلا وبالصدفة كان رمضان يصوير بدوره عملا فنيا بجوارها، فذهبت إليه لتسلم عليه لكنه رفض مقابلتها. وتابعت: "أنا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه".

إلى ذلك، أوضحت أن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها لم تسأل عنها في محنتها وحتى والدتها لم تكلم أمها للاطمئنان عليها، مضيفة "كل الناس إلي كانت بجوارها تخلت عني وهاتفي أصبح لا يرن، وتخلى عني كل أصدقائي".

لكنها أشادت بمشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في أي عمل، رغم ذلك اتصلوا بها أمثال نبيلة عبيد وشريف منير والمذيعة إيمان الحصري.

أمينة خليل
أمينة خليل

لا تنجب!

وأوضحت أنها لا تنجب أطفالا بسبب مرض وراثي، واستأصلت 7 أورام ليفية من الرحم، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله.

كما أشارت في المقابلة التي فجرت فيها مفاجآت عدة أن والدتها ضغطت عليها لكي تخطب، مضيفة "بالفعل اتخطبت تاني وتزوجت لمدة ثلاثة أشهر واتطلقت".

وكانت فرغلي أوضحت في تصريحات سابقة حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة، لافتة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وعانت الفنانة المصرية من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، في أحد مستشفيات شيكاغو.

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