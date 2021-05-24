تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز

في وقت أكدت فيه مصادر عدة أنها لا تعلم خبر وفاة زوجها الفنان المصري سمير غانم حتى اليوم، كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، لم تتحسن حتى اللحظة، وأنها ما زالت حرجة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية عن تاج الدين قوله، إن الفنانة مازالت في المستشفى.

جاء هذا التصريح بعدما أفادت المعلومات قبل يومين نقلاً عن أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم، بأن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ما يعني تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

رحل عن 84 عاماً

الجدير ذكره أن الفنان المصري سمير غانم كان رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاماً، إثر تدهور حالته الصحية، بعد مضاعفات فيروس كورونا التي فاقمت مشاكل صحية في الكلى.

وخيم الحزن على الخبر كون الراحل واحداً من أبرز نجوم الدراما المصرية والعالم العربي.