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بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي

شريف دسوقي

بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي

بطل فيلم "وقفة رجالة" قال على حسابه في "فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء"

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دبي - العربية.نت

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طمأن الفنان المصري، شريف دسوقي، فجر الثلاثاء، متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

وقال شريف دسوقي على حسابه في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكان الوسط الفني المصري تلقى خبراً صادماً بعد الإعلان عن بتر قدم دسوقي، إثر جراحة أجراها بسبب إصابة تعرض لها.

وكشفت عن تفاصيل الواقعة الفنانة المصرية، بدرية طلبة، التي أكدت أن زميلها شريف دسوقي الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، تم بتر قدمه بعد إجراء جراحة مساء الاثنين، معتبرة أن أصعب أمر في الدنيا أن يفيق الإنسان من ألم المخدر ليجد جزءا من ساقه تم بتره، معلنة أن الفنان شريف دسوقي الذي اشتهر من خلال شخصية "سبعبع" في مسلسل "100 وش"، تعرض لهذه التجربة.

مشهد من فيلم وقفة رجالة: شريف دسوقي وسيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني
مشهد من فيلم وقفة رجالة: شريف دسوقي وسيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني

كما أوضحت أن شريف كان يعاني من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، وكذلك يعاني من الإصابة بقدم سكري.

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وأجريت له جراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء على إثرها أن يقوموا ببتر قدمه من أسفل ركبته، مشيرة إلى أن حالته استقرت في الوقت الحالي بعد إفاقته من المخدر الذي حصل عليه.

وكان شريف دسوقي طالب نقابة الممثلين بالتدخل لحل أزمته أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، مؤكدا أنه أصيب بسبب العمل، وتقدم بشكوى ضد منتج الفيلم، ورغم الوصول لحل ودي لم يتم تنفيذ الاتفاق.

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