.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز

دنيا ودلال عبد العزيز وإيمي سمير غانم
الفنانة دلال عبد العزيز وابنتاها دنيا وإيمي سمير غانم

أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز

الفنانة في حالة صحية حرجة بسبب أعراض ما بعد الوباء ومسحات كورونا سلبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ما زالت تداعيات وفاة الفنان المصري سمير غانم مستمرة حتى اليوم على الرغم من مضي أسبوع عليها.

تنبأ بوفاته.. الكشف عن آخر تسجيل صوتي لسمير غانم سوشيال ميديا تنبأ بوفاته.. الكشف عن آخر تسجيل صوتي لسمير غانم

فقد كشف رامي رضوان صهر الراحل، عن حالة ابنتي الفقيد دنيا وإيمي، موضحاً أنهما متواجدتان إلى جانب والدتهما المريضة الفنانة دلال عبد العزيز، وأكد أن الأخيرة مازالت لا تعلم برحيل زوجها.

كما كشف أن حالتها الصحية ما زالت على حالها، مؤكداً تعافيها من فيروس كورونا وفق التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.

وشدد على أن حالتها الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها.

لا تعلم بوفاة زوجها

وأضاف أن حالة عبدالعزيز الصحية تفرض على العائلة التعامل معها بشكل طبيعي، وارتداء ثياب ملونة، كي لا تشعر بوفاة زوجها ما يمكن أن يسبب لها انتكاسات صحية جديدة، مؤكداً تواجده ومعه الفنان حسن الرداد زوج إيمي، إلى جانبها طوال اليوم.

إلى ذلك، لفت رضوان إلى أن العائلة تلقت كماً كبيراً من الرسائل للاطمئنان على صحة الفنانة دلال، شاكراً الجميع على المحبة.

يشار إلى أن الفنان سمير غانم كان رحل عن عالمنا الخميس الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"نفسياتكم أهم من تجارتنا".. ميزة جديدة من إنستغرام وفيسبوك
خلاف بين لمجرد ورمضان يشعل حرباً.. يوتيوب يحذف خلاف بين لمجرد ورمضان يشعل حرباً.. يوتيوب يحذف "إنساي"
الأكثر قراءة
أول ظهور له.. نقل الفنان شريف دسوقي للمستشفى لمتابعته وفقا لتوجيهات السيسي أول ظهور له.. نقل الفنان شريف دسوقي للمستشفى لمتابعته وفقا لتوجيهات السيسي
فيديو.. مصري فيديو.. مصري "خانته زوجته في المنام" فهم بذبحها في الواقع!
هكذا يستخدم الحوثيون الدعارة لتطويع السياسيين الموالين لهم هكذا يستخدم الحوثيون الدعارة لتطويع السياسيين الموالين لهم
تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق
"استولوا على مركبات".. شرطة عُمان تعتقل العشرات
السعودية.. قرار هام لوزارة التعليم حول عدد أيام الدراسة الفعلية السعودية.. قرار هام لوزارة التعليم حول عدد أيام الدراسة الفعلية
قبل أن تذهب
صراع داخل تركيا على تعديل قانون الانتخابات وإعداد الدستور الجديد
صراع داخل تركيا على تعديل قانون الانتخابات وإعداد الدستور الجديد
اكتشف المزيد