خلاف بين لمجرد ورمضان يشعل حرباً.. يوتيوب يحذف "إنساي"

عاد الفنان المصري محمد رمضان ليتصدر المشهد الإعلامي، وهذه المرة بخلاف لم يكن متوقعاً مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

فقد حذف موقع يوتيوب في خطوة مفاجئة أغنية "إنساي"، وهي إحدى أشهر أغنيات رمضان التي قدمها بالاشتراك مع لمجرد ولاقت نجاحاً واسعاً قبل سنتين.

إلا أن بوابة "فيتو" أوضحت أن إدارة المنصة حذفت الأغنية، بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف مع محمد رمضان حول العائدات والأرباح.

رمضان رفض الدفع

كما صرح مصدر مقرب من لمجرد، أن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" على يوتيوب لزميله رغم مرور عامين على طرح الأغنية، متجاهلاً بنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.

وكشف أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان، إلا أن هذا الأخير رفض احترام بنود العقد، وبناء عليه، تقرر التقدم بطلب ليوتيوب لحذف فيديو كليب "إنساي"، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني المغربي.

إشاعات منذ أشهر

يذكر أن أغنية "انساي" كانت التعاون الأول الذي يجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علّق محمد رمضان على ما وصفها بـ"شائعة اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد لمجرد"، عقب نجاح أغنيتهما المشتركة "إنساي"، فيما أعاد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مشاركة تصريحات لمجرد قائلا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".