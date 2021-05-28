منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد

عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الخميس، حصوله على الجنسية الإماراتية، موجّهاً الشكر للإمارات، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وقال الفنان المشهور الملقّب بالأسطورة: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية".

كما امتنّ العظمة للإمارات على منحها الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، معتبراً أنها تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوعها، وفق تعبيره.

في السنونو قريباً

الجدير ذكره أن العظمة منشغل هذه الأيام بإنهاء أعمال تصوير مسلسله الجديد "السنونو" الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أن ذلك تأجل لأسباب إنتاجية وفنية، وذلك وفقاً لما كشفه الفنان قبل أشهر، حيث قال إن تلك الأعمال استغرقت وقتا أكثر من المتوقع.

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

وكان عدد من الفنانين العرب أعلنوا حصولهم على "الإقامة الإماراتية الذهبية"، وهي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، والتي بدأت البلاد بمنحها منذ عام 2019.

وتمتد هذه الإقامة من 5 حتى 10 سنوات، كما تجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط.

إلى ذلك، شمل قرار الإقامة الذهبية فئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب.