هالة صدقي مطلوبة في "بيت الطاعة".. والفنانة تسخر

مفاجأة صادمة أعلنت عنها الفنانة المصرية هالة صدقي، بكونها مطلوبة للخضوع في "بيت الطاعة"، بعدما تلقت إنذارا على يد محضر من قبل زوجها.

ونشرت الفنانة المصرية صورة للإنذار الذي تلقته على يد محضر من قبل المحكمة، بناء على إنذار من زوجها السيد سامح سامي زكريا، الذي يطالبها بالدخول في الطاعة.

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وعلقت هالة صدقي على الإنذار الذي تلقته قائلة "خبر سيئ لكل اللى تقدموا لي.. فالزوج طلبني في بيت الطاعة.. مع أنه الشهر اللى فات عمل فيديو وطلقني فيه"، مشيرة إلى كونه يتواجد في الولايات المتحدة الأميركية وهي تتواجد في مصر، وبالتالي فمن الممكن أن تقضي الطاعة "Online" في سخرية مما يحدث في هذا الأمر.

وتابعت هالة صدقي السخرية مما يحدث قائلة "استأذنكم عشان أنزل اشتري الطشت والجلابية.. بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا.. مقولة غراب البين طلعت كذب.. مفيش فراق ولا حاجة".

وفي ختام تعليقها على ما يجري، وجهت رسالة إلى كل من تقدموا لها للزواج مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن الطلبات الجديدة بعد أن تفض الاشتباك الذي وقعت فيه مؤخرا، لتكون آخر كلمه لها هي "المسخرة بعينها".

وتعاني هالة صدقي من أزمات مع زوجها منذ سنوات، ودخلا في أكثر من خلاف قضائي دون أن يكون هناك حل نهائي للأمر، على الرغم من كونه أشاد بموقفها مع والده قبل نحو شهرين، حينما مر بأزمة صحية ولم يجد إلى جواره سوى هالة صدقي.