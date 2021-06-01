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رحيل المفكر التونسي هشام جعيط عن عمر 86 عاما

هشام جعيط

رحيل المفكر التونسي هشام جعيط عن عمر 86 عاما

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دبي - العربية.نت

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نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية المفكر والمؤرخ هشام جعيط الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إن الراحل ترك أعمالاً فكرية وحضارية تمثل "مرجعية للأجيال الحاضرة والقادمة".

ولد جعيط في تونس العاصمة لعائلة من المثقفين والقضاة ورجال العلم والدولة، أنهى تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية قبل أن يستكمل دراسته العليا في فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة السوربون.

وكان أستاذا فخريا لدى جامعة تونس وأستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وغربية. شغل منصب رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) بين 2012 و2015 كما كان عضوا في الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.

مؤلفات.. وجوائز

كما أصدر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية التي ناقش فيها جملة من الإشكاليات المحورية في التاريخ الإسلامي وأهم مكونات الموروث الحضاري.

ومن مؤلفاته (الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر)، و(أوروبا والإسلام: صدام الثقافة والحداثة)، و(أزمة الثقافة الإسلامية) و(الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي)، و(تأسيس الغرب الإسلامي)، إضافة إلى ثلاثية (في السيرة النبوية) التي تعد من أهم ما كتب.

كما منحته تونس وسام الجمهورية ونال العديد من الجوائز منها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الإنسانية والمستقبلية من الإمارات عام 2007 كما اختارته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في لبنان (شخصية العام الثقافية) لعام 2016.

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