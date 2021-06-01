نبيل عسلي وسارة لعلامة أفضل مُمثل ومُمثلة بالمغرب العربي بفضل "مليونير"

نال كل من الفنانين الجزائريين، نبيل عسلي وسارة لعلامة، لقب أفضل ممثل وممثلة بالمغرب العربي، بدوريهما في مسلسل "مليونير". والذي عرض على إحدى القنوات الجزائرية.

وجاء النجمان الجزائريان، في طليعة نجوم المغرب العربي في موسم رمضان الماضي، وفق استفتاء ET بالعربي، وحسبما أوردته وسائل إعلام جزائرية.

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وقد شارك في التصويت على هذا الاستفتاء الذي ضم نجوم المغرب العربي الذين تألقوا في رمضان الماضي، 500 ألف متابع.

واختير أفضل الممثلين والممثلات، من قبل الجمهور عن فئات وأعمال منوعة، ومن بين هذه الفئات: المصري، والخليجي، والسوري، والعراقي، والأردني، الدراما العربية المشتركة، والمغرب العربي.

وتألق كل من نبيل عسلي وسارة لعلامة في المسلسل الدرامي الكوميدي "مليونير"، والذي عرض على قناة "النهار".وشارك في المسلسل، ثلة من النجوم، على غرار بيونة، وحسان كشاش، وعادل شيخ، وعزة سليمان.