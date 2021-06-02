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آمال ماهر تصدم جمهورها.. وتعتزل الفن!

آمال ماهر

آمال ماهر تصدم جمهورها.. وتعتزل الفن!

قالت إنه لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها قررت الابتعاد تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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فاجأت المطربة المصرية، آمال ماهر، جمهورها بخبر صادم، حيث أعلنت اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني فجر اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها.

وأضافت ماهر، التي تنبأ لها العديد من المراقبين في بدايتها بأن تكون واحدة من أهم مطربات الوطن العربي، أنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.

أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه.

إلى ذلك ختمتت ماهر رسالتها الحزينة موجهة الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي "من المحيط إلى الخليج".

ولاحقاً عبر الآلاف من محبيها عن صدمتهم وحزنهم بسبب قرارها.

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