تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات، في حدث برعاية هيئة الترفيه السعودية.

عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8 — Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021

ونشر آل الشيخ برومو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، معلقا: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية".

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من جانبها علقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفني مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".

وكانت شريهان قد عادت للظهور في الموسم الرمضاني الماضي، بإعلان لإحدى شركات الاتصالات، حيث لاقى الإعلان استحسان الجمهور في الوطن العربي، الذي اشتاق لفنانته المحبوبة والتي كانت ضيفة على كل بيت عربي لسنوات عدة من خلال "فوازير رمضان"، قبل أن تنقطع عن عالم الفن لسنوات طويلة.