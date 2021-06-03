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شاهد.. محمد رمضان: تحفظوا على أموالي.. اللهم لا اعتراض!

محمد رمضان

شاهد.. محمد رمضان: تحفظوا على أموالي.. اللهم لا اعتراض!

الفنان لم يذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة وما إذا كان يتحدث بجدية أم أن هناك تفاصيل أخرى عن الواقعة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مفاجأة صادمة، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه تحفظ الدولة على أمواله في البنوك.

وذكر رمضان في الفيديو أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون أن يذكر رمضان السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

غير أنه أشار إلى كونه رد على موظف البنك قائلا: "أنا وفلوسي وبيوتي ولحم اكتافي ملك بلدي.. وملك أهل بلدي"، ليخبره الموظف أنه أطلعه على الأمر كي لا يقع في موقف محرج حال استخدام البطاقات الشرائية ولا يجد فيها رصيدا.

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فرد عليه رمضان بأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الشعبية عادة ما يحتفظون بأموال في منزلهم تعادل ما يضعونه في البنوك، ليختتم الفيديو قائلا "مستورة.. صباح الخير يا مصر".

وكتب رمضان عبر صفحته قائلا: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة وما إذا كان يتحدث بجدية أم أن هناك تفاصيل أخرى عن الواقعة.

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