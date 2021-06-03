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من عائلة فنية ووالدها صحافي شهير.. وفاة فنانة مصرية معتزلة

الفنانة تحية حافظ

من عائلة فنية ووالدها صحافي شهير.. وفاة فنانة مصرية معتزلة

الفنانة الراحلة هي ابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، وحفيدة الفنان زكي إبراهيم وابنة الكاتب الصحافي المصري الراحل صلاح الدين حافظ

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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غيب الموت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت الفنانة عفاف مصطفى، وفاة الفنانة بعد صراع مع مرض المرارة، وتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

الفنانة الراحلة هي ابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، وحفيدة الفنان زكي إبراهيم، وابنة الكاتب الصحافي المصري الراحل صلاح الدين حافظ.

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سُميت بتحية نسبة لاسم الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي رافقت والدتها خلال عملية ولادتها، وشاركت في عدة أعمال فنية وتلفزيونية منها " أيام الرعب"، و"سأكتب اسمك فوق الرمال"، و"طعمية بالشطة"، و"سرقوا أم علي"، و"عمل إيه الحب في بابا"، و"امرأة وظل رجل"، كما شاركت مسلسلات "إن فاتك الميري"، و"القضاء في الإسلام" و"أرابيسك" و"ولاد الأصول" و"سادسهم الزمن"، وليالي الحلمية"، وكان آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" في العام 1998.

اعتزلت في العام 1998، وابتعدت عن الأضواء حتى توفيت اليوم الخميس.

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