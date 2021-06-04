تفاصيل سرقة فيلا الفنان سيد رجب.. والمسروقات أسطوانتا غاز!

اعترف المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين، بارتكاب الواقعة، مستغلا غياب الفنان وأسرته عنها، والتسلل عبر السور، حيث وضع السم لكلبي الحراسة داخل طعام. وحين تأكد من نفوقهما، دخل الفيلا وفتش في محتوياتها، واستولى على أسطوانتا غاز وفر هاربا.

وقال المتهم إنه كان يعمل خفيرا خاصا سابقا بالفيلا، وعلى علم باحتواء الفيلا على كلبين ملك الفنان سيد رجب، وأنه أعد لهما طعاما يحتوي على سم لقتلهما، واستغل علمه بالفيلا للدخول إليها في غياب أصحابها.

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وعقب إجراء المعاينة، وضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة.

وكان مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغاً يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم قتل كلبي الحراسة بواسطة وضع السم، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفيراً سابقاً كان يعمل بالفيلا، وراء عملية السرقة.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.