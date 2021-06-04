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وقف تصوير "المهمة المستحيلة 7" مرة أخرى والسبب.. 

توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما
توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما

وقف تصوير "المهمة المستحيلة 7" مرة أخرى والسبب..

سيتعين على توم كروز مثل غيره من الأشخاص الذين يعملون في الموقع أن يخضع للعزل الذاتي

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لوس أنجليس _ رويترز

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قالت شركة باراماونت بيكتشرز يوم الخميس إن تصوير أحدث فيلم من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" (ميشن إمبوسيبل) توقف مؤقتا في بريطانيا لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة أفراد من طاقم العمل بفيروس كورونا.

ولم تذكر الشركة من أو عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لكن صحيفة صن البريطانية قالت إن النجم توم كروز لم يكن من بينهم.

وقالت باراماونت في بيان "لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتا في المهمة المستحيلة 7 حتى 14 يونيو بسبب نتائج فحوصات فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبارات الدورية.. نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع".

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وقالت صحيفة صن، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن نتائج فحوص 14 من طاقم العمل جاءت إيجابية بعد تصوير مشهد في ملهى ليلي، وإنه سيتعين على كروز، مثل غيره من الأشخاص الذين يعملون في الموقع، أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

واستؤنف التصوير العام الماضي في دول من بينها النرويج وإيطاليا وبريطانيا. وتم تسريب تسجيل صوتي لتوم كروز في ديسمبر الماضي وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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