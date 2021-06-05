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لوحة من مكعبات "روبيك" للدالاي لاما تعرض بمزاد

French auctioneer Arnaud Oliveux adjusts the mosaic Rubik Dalai Lama by French street artist Invader on a wall during its presentation before it goes under the hammer next July 5, at the Artcurial auction house in Paris on June 2, 2021.
لوحة "روبيك دالاي لاما"

لوحة من مكعبات "روبيك" للدالاي لاما تعرض بمزاد

أنجز الفنان إينفايدر هذه اللوحة سنة 2008 من 225 مكعب "روبيك" وتُقدر قيمتها بما بين 365 ألفا و486 ألف دولار

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باريس – فرانس برس

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يشارك "فنان الشارع" الشهير إينفايدر مطلع يوليو في مزاد فرنسي بعد تحقيقه أرقاما قياسية العام الماضي بفضل لوحتي "روبيك موناليزا" و"روبيك سبايس"، إذ أعلنت دار "أركوريال" عن مزاد على لوحة جديدة تدعى "روبيك دالاي لاما".

وفي ديسمبر، بيع عمل لإينفايدر بعنوان "روبيك سبايس" مقابل 599 ألف دولار، وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات "روبيك". وتخطى هذا المبلغ رقما سابقا كان قد حققه نفس الفنان مع لوحة "روبيك موناليزا" التي بيعت في فبراير 2020 مقابل 584 ألف دولار.

لوحة "روبيك موناليزا"
لوحة "روبيك موناليزا"

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديداً مع نشأة نمط "الروبيكية"، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات "روبيك" التي حققت شهرة عالمية كبيرة خصوصاً في ثمانينات القرن العشرين.

وقد أنجز إينفايدر لوحة "روبيك دالاي لاما" سنة 2008 كتحية للروحانيات البوذية.

الدالاي لاما
الدالاي لاما
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ويُطرح هذا العمل للبيع في الخامس من يوليو خلال مزاد بعنوان "أوربان أند بوب كونتمبيرري" لدار "أركوريال" التي تتخذ مقراً لها عند جادة الشانزيليزيه في باريس.

وتتألف لوحة "روبيك دالاي لاما" من 225 مكعب "روبيك" وتُقدر قيمتها بما بين 365 ألفا و486 ألف دولار.

وقد أعاد إينفايدر تقديم أعمال شهيرة لرسامين معروفين بينهم إدوار مانيه وغوستاف كوربيه، على شكل لوحات من مكعبات "روبيك". ومنذ 2005، أقيمت معارض عدة له حول العالم.

لوحة "روبيك دالاي لاما"
  • لوحة "روبيك دالاي لاما"
  • لوحة "روبيك دالاي لاما"
  • لوحة "روبيك دالاي لاما"
3 صور
لوحة "روبيك دالاي لاما"
لوحة "روبيك دالاي لاما"
لوحة "روبيك دالاي لاما"
لوحة "روبيك دالاي لاما"
لوحة "روبيك دالاي لاما"
لوحة "روبيك دالاي لاما"
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