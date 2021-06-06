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تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز

الفنانة دلال عبد العزيز
الفنانة دلال عبد العزيز

تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز

"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"

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دبي - العربية.نت

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بعدما أكدت العائلة أن الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أفاد مصدر طبي من المستشفى حيث ترقد أن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

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وأضاف، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية، أن الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء.

36 يوماً من المرض

جاء ذلك بعد ساعات من نفي نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء التي روجت لخروج عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر غير صحيح، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

الجدير ذكره أن الفنانة تعاني صحيا منذ نحو 36 يوما بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، أظهرت ورقة معلقت على باب غرفة المريضة، كتب عليها : "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في تأكيد أن أمها لا تعلم بوفاة سمير غانم وذلك حرصاً على صحتها النفسية.

وتوفي الفنان المصري سمير غانم في الـ20 من مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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