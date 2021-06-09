تفوّق استثنائي لمجموعة MBC ومنصة "شاهد VIP" خلال موسم رمضان

مع نِسَب مُشاهدة قياسية تُوّجَت بتصدر 9 من أعمالها لقائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الأخير 2021، عَزّزت "مجموعة MBC" موقعها الريادي في السوق الإعلامية الإقليمية لتحصد بذلك حصّة مُشاهَدة إجمالية قوامها نحو 51% في المملكة، توزّعت على قنوات المجموعة خلال شهر رمضان الكريم، مع تواجد 15 من أعمالها ضمن قائمة أكثر 20 مسلسلا وبرنامجا مُشاهدةً في السعودية خلال الشهر نفسه.

في السياق نفسه، أجرت "مجموعة MBC" بحثاً لاستطلاع نسب مشاهَدة قنواتها في الأسواق الإقليمية الأخرى خلال شهر رمضان الأخير، فجاءت "MBC مصر" القناة الأكثر مشاهدةً في مصر خلال الموسم الرمضاني 2021، وكذلك الأمر بالنسبة لقناة "MBC العراق" التي كانت الأكثر مُشاهدة بين القنوات التلفزيونية في العراق.

مادة اعلانية

بدورها، حلّت قناة MBC5، الموجهة لمنطقة شمال إفريقيا ودول المغرب العربي، ضمن القنوات الثلاث الأكثر مشاهدةً في المغرب، كما هَيمَنت على نسب المشاهَدة ضمن المناطق الأخرى في تلك البقعة الجغرافية.

وتُشير تلك النِسب والأرقام إلى مواصلة "مجموعة MBC" وتيرة أدائها التصاعدي خلال فترة ما بعد "الحجر المنزلي" الذي ساد معظم دول الخليج والبلدان العربية خلال العام الماضي، الأمر الذي استفادت خلاله المجموعة من مسألة ارتفاع حجم المتابعة التلفزيونية آنذاك، وتابعت تعزيزه اليوم عبر مواصلة وتيرة أدائها خلال شهر رمضان 2021، وذلك على نحوٍ يعكس ريادتها الإعلامية في المنطقة ككل، إن كان ذلك خلال فترات الحجر المنزلي والعمل عن بُعد، أو بَعدَهما.

ما حقّقته المجموعة من إنجازات وريادة خلال شهر رمضان الأخير 2021 على صعيد قنواتها التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسحب أيضاً عبر منصة "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك، الأمر الذي جعل من بعض الإعلام العالمي يتوقف عندها مطوّلاً، إذ التقت مجلة "Variety" العالمية المتخصّصة بالشأن الإعلامي في "هوليوود" حصرياً مع الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" سام بارنيت، في مقابلة مُطوّلة مِحورها أداء "شاهد VIP" التصاعدي، وحملت عنوان "النمو الرمضاني في منصات البث الرقمي".

"شاهد VIP" بالنِسَب والأرقام

وتمكّن "شاهد VIP" من تحقيق بصمةٍ عالمية، بعد ريادته الإقليمية، حيث وَسّعَت المنصّة من حجم حضورها العالمي إذ بات المشتركون اليوم قادرين على الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الغني لـ "شاهد VIP" في أي مكان حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا. بذلك باتت هذه المنصة اليوم أكبر مُزوّد للمحتوى العربي ضمن المنصات الرقمية العالمية، وذلك بفضل تنوّع محتواها الغني بالأعمال الأصلية والإنتاجات الحصرية العربية إضافةً إلى الإصدارات العالمية.

وإذا ما أردنا مقاربة هذا النمو المُطّرِد بالنِسَب والأرقام لوجدنا أن عدد مشتركي "شاهد VIP" قد بلغ مع نهاية شهر رمضان 2021 أكثر من مليونَي مشترك، مما يعكس زيادةً قدرها 43% مقارنةً بنهاية شهر رمضان قبل الماضي 2020، حيث كانت أعداد المشتركين آنذاك نحو 1.4 مليون مشتركاً. أما من حيث ارتفاع وتيرة المُشاهَدات، فقد حققت الأعمال العشرة الأولى فقط - على سبيل المثال لا الحصر - في شهر رمضان الأخير 2021 زيادةً قدرها 2.1 أضعاف مقارنةً بالأعمال العشرة الأولى خلال رمضان قبل الأخير 2020، مما يعني ارتفاعاً قدره 112% في عدد مرّات تشغيل الأعمال العشرة الأولى.

علاوةً على ذلك، فقد تمكّنت 3 أعمال خلال شهر رمضان هذا العام من تحقيق نتائج تفوق بمجمل أداء كلّ منها على حدى ما حققه العمل الأكثر مشاهدةً في رمضان من العام 2020.

تؤكد المؤشرات البيانية أن تلك الأرقام تأخذ منحىً تصاعدياً متواصلاً حتى بعد انتهاء المواسم الرمضانية، وذلك بفضل الأعمال الحصرية والعروض الأولى التي توفرها المنصة على مدار العام.

تتويج عالمي متجدّدٍ لاستثمارها بمحتوى "الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي"



مُجدداً، تمكّنت حسابات "مجموعة "MBC على منصّات التّواصل الاجتماعي مُجتمعةً من تحقيق أداءٍ عالمي استثنائي في شهر رمضان 2021، حيث سجّلت رقماً قياسياً جديداً بإجمالي مُشاهَدات تجاوزت 8.8 مليار مشاهَدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في الفترة الممتدة بين 13 أبريل ولغاية 12 مايو، مما يعكس ارتفاعاً قدره 32% مقارنةً بالرّقم القياسيّ السابق الذي حقّقته المجموعة في رمضان 2020 وأدخلها آنذاك قائمة اللاعبين العشرة الكبار عالمياً.

علاوةً على ذلك تمكّنت "مجموعة MBC" من تعزيز موقعها الرائد بين الكبار عالمياً في مجالات التلفزيون والإذاعة والبث الفضائي، حيث احتلّت هذا العام المركز التاسع، وذلك وفقاً لأحدث النتائج الصّادرة عن Tubular Labs العالمّية المتخصّصة، علماً أن المجموعة كانت قد حلّت عاشرةً في الترتيب نفسه في رمضان قبل الماضي 2020.

المزيد من الاستثمارات في المحتوى النوعي بما في ذلك المسلسلات والأفلام

تشتمل خطط "مجموعة MBC" على المدى القصير استمراراً في الاستثمار بالمحتوى النوعي بما في ذلك المسلسلات والأفلام والأنماط البرامجية الأخرى. في هذا الشأن، تقوم "MBC STUDIOS" حالياً بمواصلة عملياتها الإنتاجية لعدد من الأعمال التي يجري التحضير لها في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ولبنان وغيرها من البلدان. فيما يُنتظر أن تُعرض تلك الأعمال تحت "مسلسلات شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، كما سيجري عرضها عبر المنابر والشاشات الأخرى للمجموعة.