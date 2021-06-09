"يونيسف" ترحب بأحمد حلمي سفيرها للنوايا الحسنة

انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي والذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!💙🎉@ahelmy pic.twitter.com/rIjioPAJRN — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) June 7, 2021

أعلنت منظمة اليونيسف، تعيين النجم أحمد حلمي، سفيراً للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لـ"يونيسف" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر "تويتر": "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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كما نشر الحساب فيديو للقاء تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى، وقال في الفيديو: "عندما نخبر الناس أنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتّعهم وتجعلهم يضحكون".

يُذكر أن آخر أعمال حلمي، مشاركته في مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر ضيف شرف في الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهداً لم تتجاوز مدته الـ5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض قمة العظمة والإبداع والتعبير الصادق عن المشاعر، فهو الأب الذي استُشهدت ابنته على أيدي عناصر الجماعات الإرهابية، التي روّعت الشعب المصري.