اتصل بـ25 فنانة لبنانية.. محمد عطية ينشر رقم منتحل شخصيته

كشف الفنان المصري، محمد عطية، أمس الأربعاء، عن رقم شخص قام بانتحال شخصيته للاحتيال على عدد كبير من الفنانات اللبنانيات.

ونشر نجم "ستار أكاديمي" على صفحته الشخصية في "إنستغرام"، بيانا أكد فيه قيام أحد ما، لم يحدد هويته، بانتحال شخصيته والتواصل مع أكثر من 25 فنانة لبنانية.

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كما شارك في منشوره صورة تظهر الحساب ورقم الهاتف الذي تواصل مع الفنانات، مؤكدا أن صاحب الرقم انتحل شخصيته.

وقال: "الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية"، فيما لم يحدد هوية الفنانات اللبنانيات.

ونوه محمد عطية إلى أن الشخص المنتحل يدعي أنه "بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبتطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة فيديو".

كما أكد : "الشخص ده مش أنا ومفيش أي شيء من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".