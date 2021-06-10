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صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟

حنان ترك ومنة شلبي في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها في تويتر

صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟

النجمة منة شلبي نشرت صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك وهي بدون حجاب عبر حسابها في "تويتر"

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دبي - العربية.نت

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أثارت الفنانة المصرية منة شلبي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك، بدون حجاب.

وكتبت النجمة الشابة عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

وتفاعل مع الصورة والتعليق عدد كبير من المغردين، وتباينت الآراء ما بين الهجوم على شلبي بسبب صورة حنان بلا حجاب مطالبين بحذفها، فوبين تفسير تلك الصورة على أنها إشارة لعودة ترك مرة أخرى للتمثيل، بعد غياب 9 سنوات.

بدورها، ردت الفنانة المعتزلة في تغريدة عبر تويتر قائلة: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، إلا أنها لم تجب على أي تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة ثانية.

لتعلق شلبي قائلة "و ميحرمنيش من أنقى وأجدع و أنظف صاحبه وأخت و يباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس 2012 ، قائلة في حينه: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها"، مضيفة أن "أخت تريز" هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك كان مسلسل «أخت تريز» الذي أنتج عام 2012، ويدور حول علاقة المسيحيين والمسلمين، من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت حينها حنان دور إحدى الفتاتين.

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