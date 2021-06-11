دينا الشربيني تنشر صورة لابنة عمرو دياب.. ماذا يجري؟

في منشور مفاجئ، احتفلت النجمة المصرية دينا الشربيني بمناسبة يوم ميلاد نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، موجهة لها رسالة خاصة، مؤكدة على وجود علاقة صداقة خاصة تجمعها مع "نور"، بعكس علاقتها ببقية أبناء الهضبة، إذ تجاهلت الفنانة توجيه أي رسالة دعم لجانا عمرو دياب في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

ونشرت دينا صورة حديثة لنور عمرو دياب عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق.. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك".

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بدورها، ردت نور على التهنئة قائلة: شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا، مضيفة "أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً.

فيما ردت عليها دينا الشربيني: "أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا".

وتساءل الجمهور عن هدف الصورة، وهل هناك بوادر مصالحة للعودة للنجم الشهير؟ إلا أن كثيرين أكدوا أن هناك صداقة خاصة تربط نور ودينا منذ بادرت الأولى لدعم علاقة الأخيرة بوالدها واحتفلت بها في زيارتها الأولى إلى لندن.

يذكر أن ابنة شيرين رضا كانت أول أبناء عمرو دياب ظهورا برفقة دينا الشربيني، ونشرت أول صورة تجمعهم في العاصمة البريطانية لندن بنفس توقيت حضوره حفل تخرج شقيقيها التوأم كنزي وعبد الله من إحدى المدارس البريطانية، وكان لافتا أن نور لم تحضر الحفل مع والدها لدعم شقيقيها، ولكنها نشرت الصورة احتفاء بدينا الشربيني التي سافرت إلى لندن للاحتفال بعيد ميلاد نور.