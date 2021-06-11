.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دينا الشربيني تنشر صورة لابنة عمرو دياب.. ماذا يجري؟

عمرو دياب وابنته نور بجانب دينا الشربيني - صورة أرشيفية

دينا الشربيني تنشر صورة لابنة عمرو دياب.. ماذا يجري؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في منشور مفاجئ، احتفلت النجمة المصرية دينا الشربيني بمناسبة يوم ميلاد نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، موجهة لها رسالة خاصة، مؤكدة على وجود علاقة صداقة خاصة تجمعها مع "نور"، بعكس علاقتها ببقية أبناء الهضبة، إذ تجاهلت الفنانة توجيه أي رسالة دعم لجانا عمرو دياب في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

ونشرت دينا صورة حديثة لنور عمرو دياب عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق.. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك".

بدورها، ردت نور على التهنئة قائلة: شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا، مضيفة "أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً.

فيما ردت عليها دينا الشربيني: "أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا".

وتساءل الجمهور عن هدف الصورة، وهل هناك بوادر مصالحة للعودة للنجم الشهير؟ إلا أن كثيرين أكدوا أن هناك صداقة خاصة تربط نور ودينا منذ بادرت الأولى لدعم علاقة الأخيرة بوالدها واحتفلت بها في زيارتها الأولى إلى لندن.

يذكر أن ابنة شيرين رضا كانت أول أبناء عمرو دياب ظهورا برفقة دينا الشربيني، ونشرت أول صورة تجمعهم في العاصمة البريطانية لندن بنفس توقيت حضوره حفل تخرج شقيقيها التوأم كنزي وعبد الله من إحدى المدارس البريطانية، وكان لافتا أن نور لم تحضر الحفل مع والدها لدعم شقيقيها، ولكنها نشرت الصورة احتفاء بدينا الشربيني التي سافرت إلى لندن للاحتفال بعيد ميلاد نور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية! انتبهوا.. متحور دلتا أسرع من ألفا واللقاحات أقل فعالية!
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
الأكثر قراءة
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
قبل أن تذهب
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
رئيس الموساد السابق يكشف مفاجآت حول عمليات نفذت داخل إيران
اكتشف المزيد