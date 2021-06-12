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بعد النشر على العربية.نت.. محمد رمضان ينهي أزمة مصمم أزيائه

محمد رمضان
محمد رمضان

بعد النشر على العربية.نت.. محمد رمضان ينهي أزمة مصمم أزيائه

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القاهرة - العربية.نت

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بعد ساعات من نشر قصته على موقع "العربية.نت"، أعلن أشرف فجلة، مصمم أزياء الفنان محمد رمضان، انتهاء أزمة مستحقاته وحصوله على الأموال.

وقال إنه عقب نشر أزمته مع الفنان تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول حسابات الفنان الشهير وأبلغه أنه في الطريق لسداد مستحقاته، مضيفا أن مسؤول الحسابات أبلغه أن الفنان استاء من تأخر سداد مستحقاته وطلب بسرعة إرسالها إليه.

أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه ثقافة وفن أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه

ووجه مصمم الأزياء الشكر لـ"العربية.نت"، بعدما نشرت تفاصيل القصة. وكان المصمم المصري قد أعلن عزمه التقدم اليوم السبت ببلاغ رسمي ضده من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة الفنان الشاب بسبب ديون مستحقة له.

منذ عامين

وأوضح في تصريحات سابقة اليوم لـ "العربية.نت"، أن رمضان يتهرب من سداد مستحقات مالية له مقابل تصميم ملابس قبل عامين.

كما أضاف أنه انتظر قرابة شهر ونصف بعدما بث أول فيديو يطالب فيه الفنان بأمواله وسداد مستحقاته، بناء على رغبة مجموعة من الوسطاء لكن دون جدوى، مؤكداً أن رمضان يتجاهله ويماطل في السداد.

وأشار إلى أنه بعد نشر الفيديو الأول تواصل معه مدير أعماله، مؤكدا أن أمواله ستكون لديه في غضون يومين بعد الانتهاء من تصوير آخر حلقات مسلسل "موسى" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كذلك، أضاف أنه قال له حينها إن الموضوع سيحل وطلب ألا يقوم ببث أي فيديوهات أخرى عن المشكلة.

محمد رمضان ومصمم أزيائه أشرف فجلة
محمد رمضان ومصمم أزيائه أشرف فجلة

أقصى مهلة

إلى ذلك، كشف مصمم الأزياء أنه انتظر طيلة أسبوعين على أمل حل المشكلة وفوجئ بأحد المقربين من رمضان يتواصل معه مجدداً، ويؤكد أن الأخير مازال يقوم بالتصوير لأعمال أخرى، وسيتواصل معه شخص يدعى عبد الغني، مدير حسابات الفنان لتسوية الأمر.

كما أضاف أنهم حددوا أول أمس الخميس كأقصى مهلة لسداد الأموال، مؤكداً أن المهلة انتهت ومازال رمضان يتجاهل ويماطل في منحه مستحقاته بزعم انشغاله الدائم.

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