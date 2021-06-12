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على طريقة العندليب وشادية.. صور لزفاف الفنان محمد فراج

محمد فراج وعروسه بسنت شوقي

على طريقة العندليب وشادية.. صور لزفاف الفنان محمد فراج

قصة حب جمعت الفنانين محمد فراج وزميلته بسنت شوقي لسنوات طويلة

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القاهرة- أحمد الريدي

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احتفل الفنان المصري محمد فراج بزواجه مساء الجمعة من الفنانة بسنت شوقي، في حفل حضره عدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

حيث جاء الزواج تكليلا لقصة حب امتدت لسنوات، حيث أقيم الزفاف في احتفال منزلي حضره عدد من النجوم دون التقيد بالملابس الرسمية.

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وعلى طريقة عبد الحليم حافظ وشادية في فيلم "معبودة الجماهير"، دخل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي على الدراجة إلى حفل الزفاف، كما استغل فراج النجاح الكبير الذي حققه في شهر رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن".

وظهر بصحبة لافتة كتب عليها "لا أطيق الانتظار"، في إشارة إلى الجملة التي كان يرددها دائما في المسلسل على لسان شخصية "الشيخ مؤنس" التي كان يجسدها في العمل.

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من أبرز حضور حفل الزفاف أحمد حلمي ومنى زكي وجميلة عوض وهنا شيحة ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وحنان مطاوع ولقاء الخميسي وأحمد داود وزوجته علا رشدي.

وشهد حفل الزفاف ظهور الثنائي بإطلالة غير رسمية في الحفل الراقص الذي أقيم بعد انتهاء مراسم عقد القران، كما لم يلتزم النجوم بارتداء الملابس الرسمية الخاصة بحفلات الزفاف، خاصة وأن الحفل أقيم في أجواء صيفية.

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