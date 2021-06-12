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وفاة المخرج والفنان المغربي عبد المولى الزياتي

الزياتي عبدالمولى

وفاة المخرج والفنان المغربي عبد المولى الزياتي

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دبي - العربية.نت

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نعت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون اليوم الجمعة المؤلف والمخرج والممثل المسرحي عبد المولى الزياتي الذي توفي عن عمر ناهز 69 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقالت النقابة في بيان "ترك الراحل رصيدا فنيا ومسرحيا محترما، ويعتبر واحدا ممن واكبوا تجربة تأسيس الحركة الثقافية والفنية
بالمغرب منذ الإرهاصات الأولى، خاصة حقبة مسرح الهواة الزاهرة".

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وأضافت "شارك الفقيد مجموعة من المخرجين في العديد من المحطات والأعمال والمهرجانات، وقد ألف العديد من النصوص الاحتفالية، وقد عمل في وزارة الشباب والرياضة كإطار وطني مهم، حيث تقلد وعمل في العديد من المراكز في هذا القطاع إلى أن تقاعد عن الوظيفة الرسمية".

ولد الزياتي عام 1952 في مدينة العرائش بشمال المملكة المغربية وشارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة وبعض الأعمال التلفزيونية.

ومن أعماله المسرحية (الدكتور الحريور) و(البطل وكلب المدينة) و(سقوط الأقنعة) و(عودة المجذوب) و(ليكسوس والمليحات الثلاث)‭‭‭ ‬‬‬كما أصدر العديد من الدواوين الشعرية من بينها ديوان (أميرة المدن) الذي كتبه في حب مدينة العرائش الساحلية مسقط رأسه.

وكان الزياتي متزوجا من الممثلة أسماء بنزاكور‭‭‭ ‬‬‬وله منها ابنة.

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