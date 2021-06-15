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رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدها: وحشني أنده اسمك

سمير غانم يتوسط ابنتيه دنيا وإيمي

رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدها: وحشني أنده اسمك

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دبي - العربية.نت

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نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الشهير الراحل سمير غانم، صوراً نادرة لوالدها، على حسابها في "إنستغرام"، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.

وعلقت إيمي غانم على الصور قائلة: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير".

يشار إلى أن الفنان المصري توفي في أواخر مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا، الذي عانى من مضاعفاته محدثا فشلا في الكلى والرئة، فيما لم تحضر زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، الجنازة، لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتخوض والدة إيمي، مرحلة طبية تعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، وهي حالة صحية ليس لها علاج محدد، وإنما تعتمد على منح المريض أدوية لمحاولة مساعدة جسده كي يسترد صحته وعافيته.

وقبل أيام قليلة أكد المذيع رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، أن حالتها لا تزال حتى الآن غير مستقرة صحيا.

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