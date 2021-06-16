.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالدموع.. جومانا مراد ترد على انتقادات ظهورها بعد وفاة طفلتها

صورة جومانا مراد مع سوزان نجم الدين التي أثارت الكثير من الانتقادات

بالدموع.. جومانا مراد ترد على انتقادات ظهورها بعد وفاة طفلتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بالدموع، ردت الفنانة السورية جومانا مراد على سؤال حول صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حين أطلّت مع زميلتها سوزان نجم الدين، مرتدية ملابس رياضية باللون الأحمر.

"فراقك مؤلم".. جومانا مراد تعلن وفاة طفلتها وتنشر صورتها سوشيال ميديا "فراقك مؤلم".. جومانا مراد تعلن وفاة طفلتها وتنشر صورتها

وقالت مراد في تصريحات تلفزيونية: "بكيت كأنه نفس اليوم اللي دفنت فيه بنتي، صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلّعك من اللي إنت فيه".

كما أضافت لبرنامج "إنسايدر بالعربي": "الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، وما بنعمله عزا أصلاً، وكثير من فناني العالم العربي وقفوا إلى جانبي".

وكانت جومانا مراد قد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في 29 مارس الماضي، حين نعتها بقولها: "الحمد لله على كل حال. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

وأضافت: "فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب الهمنا الصبر والسلوان وبرّد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وإنتي طير من طيور الجنّه يا أمي".

يذكر أن جومانا مراد وضعت طفلتها ديانا خلال الشهر السابع من الحمل، مع أخيها التوأم علي، كما أن لها من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو طفلا آخر اسمه محمد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي الحوار المحرج.. جديد قضية رانيا يوسف ضد المذيع العراقي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد