بالدموع.. جومانا مراد ترد على انتقادات ظهورها بعد وفاة طفلتها

بالدموع، ردت الفنانة السورية جومانا مراد على سؤال حول صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حين أطلّت مع زميلتها سوزان نجم الدين، مرتدية ملابس رياضية باللون الأحمر.

وقالت مراد في تصريحات تلفزيونية: "بكيت كأنه نفس اليوم اللي دفنت فيه بنتي، صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلّعك من اللي إنت فيه".

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كما أضافت لبرنامج "إنسايدر بالعربي": "الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، وما بنعمله عزا أصلاً، وكثير من فناني العالم العربي وقفوا إلى جانبي".

وكانت جومانا مراد قد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في 29 مارس الماضي، حين نعتها بقولها: "الحمد لله على كل حال. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

وأضافت: "فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب الهمنا الصبر والسلوان وبرّد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وإنتي طير من طيور الجنّه يا أمي".

يذكر أن جومانا مراد وضعت طفلتها ديانا خلال الشهر السابع من الحمل، مع أخيها التوأم علي، كما أن لها من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو طفلا آخر اسمه محمد.