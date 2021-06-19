شاهد.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها وتهديه كلمة

كعادتها في نهار الجمعة، تحرص الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفى قبل نحو ثلاثة أسابيع متأثرا بمضاعفات ما بعد كورونا.

وتظل إيمي سمير غانم طيلة أيام الأسبوع إلى جوار والدتها دلال عبد العزيز في المستشفى، من أجل الاطمئنان عليها وإيهامها أن الأمور بخير، وأن زوجها سمير غانم مازال على قيد الحياة.

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قبل أن تتوجه يوم الجمعة إلى قبر والدها لزيارته وحدها أو بصحبة زوجها حسن الرداد، على أن تذهب دنيا سمير غانم في وقت لاحق إلى القبر لزيارة الفنان الراحل.

ونشرت إيمي سمير غانم مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر موقع انستجرام، لقبر والدها أثناء زيارتها إليه، وعلقت على الفيديو قائلة "بحبك" مع وضع علامة القلب المفطور في إشارة إلى خسارتها الكبيرة.

وقبل أن تنشر الفيديو، وضعت إيمي سمير غانم دعاءا في يوم الجمعة من أجل شفاء والدتها دلال عبد العزيز قائلة "يارب بحق يوم الجمعة.. اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاء ليس بعده سقما أبدا.. اللهم خذ بيدها.. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام.. اشفيها شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم".

وترقد دلال عبد العزيز في العناية المركزة منذ ما يقارب الشهرين، حيث تعاني من أعراض ما بعد كورونا، وتحتاج إلى الأوكسجين بكميات كبيرة وهو ما يستلزم وضعها على الأجهزة التي تساعدها على هذا الأمر.