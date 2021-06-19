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وفاة الفنان المصري سيد مصطفى

سيد مصطفى
سيد مصطفى

وفاة الفنان المصري سيد مصطفى

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القاهرة - أحمد الريدي

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غيب الموت الفنان المصري سيد مصطفى صباح السبت عن عمر يناهز الـ 66 بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، حسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد أداء صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة بالقاهرة، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ولد الفنان الراحل في أكتوبر عام 1955، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي جعلت منه وجها مألوفا، حتى إنه ترك من خلفه ما يزيد عن 450 عملا فنيا شارك في بطولتها.

كان آخرها مسلسلي "سلسال الدم" الذي عرض قبل 3 أعوام، ومسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري الذي عرض في العام الماضي، بالإضافة إلى رصيد كبير من الأفلام.

وحاصرت الفنان الراحل العديد من الشائعات خلال الأشهر الماضية، حينما قيل إنه لا يجد المال من أجل تلقي العلاج في ظل معاناته من أزمات صحية مختلفة.

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ليظهر على الفور بصحبة أشرف زكي نقيب الممثلين من أجل نفي الأمور، والتأكيد على أن النقابة تقف إلى جواره في محنة المرض وتسانده ماديا.

كما كان له ظهور متقطع عبر تطبيق "تيك توك" في الفترة الماضية، حيث كان البعض يحرص على تصوير مقاطع فيديو معه من أجل الحديث عن تاريخه ومشاركاته الفنية.

وإلى جوار الفنان كان الفنان الراحل موظفا بإحدى الشركات، من أجل تدبير أموره المالية، ليرحل في النهاية ويترك خلفه تاريخا طويلا من الأعمال، كان أشهرها "الباطنية" و إمام الدعاة" و"محمود المصري".

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