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محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت سميرة عبد العزيز أنها رفضت مقاضاته لأنه مثل ابنها، وتجاوزت عن الأمر بشكل تام، ولكنها كشفت عن نقطة هامة، وهي أنها لا تمتلك رقم محمد رمضان ولم تتواصل معه هاتفيا من قبل

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القاهرة- أحمد الريدي

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إنهاء للجدل المستمر منذ أيام، قرر الفنان المصري محمد رمضان أن يرد على اتهامات الفنانة سميرة عبد العزيز له، وكونه سبها بعد أن رفضت المشاركة في أحد المسلسلات التي قام ببطولتها.

القصة بدأت بما ذكرته سميرة عبد العزيز أن محمد رمضان وجه إليها السباب في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، بسبب رفضها العمل في مسلسل وتجسيد دور والدته.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت سميرة عبد العزيز أنها رفضت مقاضاته لأنه مثل ابنها، وتجاوزت عن الأمر بشكل تام، ولكنها كشفت عن نقطة هامة، وهي أنها لا تمتلك رقم محمد رمضان ولم تتواصل معه هاتفيا من قبل.

ولكنها حينما قرأت الرسالة التي وردتها وبها السباب أدركت أن المرسل هو محمد رمضان، وقررت أن تتجاوز عن القصة برمتها، خاصة وأنها تمتلك حق تقديم أو رفض أي دور فني.
وأمام ما حدث من جدل، قرر رمضان أن يرد بعدما نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نفى من خلاله ما تردد في الأيام الأخيرة.
مشيرا إلى أن كل ما ذكرته الأستاذة سميرة عبد العزيز لم يحدث على الإطلاق، كما أنه طيلة حياته لم يتحدث إلى شخص أكبر منه في العمر بهذه الطريقة.
وأن يوجه سباب إلى شخص ويتحدث عن أجره أو يصفه بصفات مثل "شحاتة"، وهذا الحديث لم يصدر منه على الإطلاق، معترفا بأن أكثر أمر أسعده في هذه القصة
أن جمهوره ومحبيه لم يصدقوا ما تم تداوله بحقه، من قبل أن يخرج وينشر التكذيب، ليطلب من جمهوره بعدها أن يستمعوا إلى أغنيته الجديدة "ثابت"

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