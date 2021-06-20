"نمبر ون".. يسرا اللوزي تثير ضجة بعد تقليدها محمد رمضان

أثارت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقليدها لحركة الفنان محمد رمضان الشهيرة "نمبر ون".

ونشرت اللوزي صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي جالسة وترتدي نظارة سوداء وتشير بأصبعها للرقم واحد، وكتبت "لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة"، مع ذكر لحساب النجم المثير للجدل.

مادة اعلانية

ولكن يبدو أن المنشور لم ينل إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل، وشنو هجوما لاذعا عليها، لتقرر الممثلة المصرية الرد عليهم بمنشور آخر.

وكتبت "الناس مابقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي"، مضيفة "اللي مش فاهم ياريت يلتزم الصمت وشكراً".

يأتي ذلك، بالتزامن مع الأزمات المتتالية التي يعيشها الفنان المصري محمد رمضان، وآخرها ما كشفته الفنانة المخضرمة سميرة عبدالعزيز قائلة إن النجم المثير للجدل، وجه لها شتائم في رسالة عبر "واتساب"، بعد رفضها العمل في مسلسل من بطولته، مجسدة دور والدته.

بدوره، نفى رمضان في فيديو نشره خلال الساعات الماضية على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ما تردد من اتهامات بحقه، معتبرا أن كل ما ذكرته عبد العزيز لم يحدث على الإطلاق.