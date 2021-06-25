القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الفنان صلاح مجاهد متلبسا بحيازة والاتجار في المخدرات.

مادة اعلانية

وأعلنت مصادر أمنية أنه تم القبض على الفنان الذي قام بدور الطفل تفاهة في فيلم "بلية ودماغه العالية"، مع الفنان محمد هنيدي، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، وذلك خلال حملة أمنية.

50 غرام

فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان، وعند تفتيشه عثر بحوزته على نحو 50 غراماً من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول.

إلى ذلك، تم التحفظ على المضبوطات، كما أخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.