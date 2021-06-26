The Morning Show.. مسلسل يكشف عالم الأخبار العاجلة

تتناول الحلقة 57 من برنامج "أون ديماند" على "العربية"، أفلاما ومسلسلات عدة، تبدأ بالحديث عن فيلم الأنميشن Luca، الذي صدر في الفترة الأخيرة ويُعرض في دور السينما السعودية.

يتناول الفيلم شخصية لوكا، فتى وحش البحر، الذي لديه القدرة على اتخاذ شكل الإنسان عندما يطفو على سطح الأرض. ذهب مع صديقه ألبرتو ليستكشف مدينة ساحلية على الريفييرا الإيطالية في محاولة لعيش حياة خالية من الهموم في موسم الصيف.

مادة اعلانية

لكن لوكا في البداية لا يعرف أن لديه القدرة على اتخاذ شكل الإنسان عندما يكون على اليابسة، وأمه تحذّره من الاقتراب من سطح الأرض حتى لا يراه الصيادون، لكن طفل البحر يتصرّف كما لو كان طفلاً بشريا يلهو، يتحرك بدافع من فضوله لاكتشاف عالم البشر.

بعدها ينتقل مقدم البرنامج، عزيز الزامل، للحديث عن فيلم Settlers من إنتاج شركة آي إف سي فيلمز العالمية التي بدأت الترويج له. فيلم خيال علمي، تدور أحداثه حول عائلة من أوائل المستوطنين على حدود كوكب المريخ والذي يظهر أنه أصبح موطنا جديدا للبشر. هذه العائلة تُواجه تحديات في محاولتها لحماية نفسها من الزوار الجدد، وهناك طفلة صغيرة تتحدث عن الحيوانات بطريقة يظهر معها أنه مضى على هؤلاء البشر أعوام طويلة على سطح المريخ حيث إن الطفلة الصغيرة لم يسبق لها أن عاشت على كوكب الأرض أساسًا. يُعرض العمل في دور السينما في يوليو المقبل.

عالم الأخبار العاجلة

ثم نتناول الجزء الثاني من مسلسل The Morning Show، هذا العمل حصل على جائزة الإيمي في موسمه الأول وهو من بطولة جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون. يُسلط المسلسل الضوء على عالم الأخبار العاجلة وحياة الأشخاص الذين يساعدون الناس على الاستيقاظ في الصباح وبدء يومهم بالأخبار.

كذلك يبدأ بتقديم شخصية جينفر آنستون التي تُعتبر من أبرز العاملين في مجال الإعلام وكيف أنها تُضطر لمحاولتها إبقاء تألقها واستمرار عملها وسط الأزمات التي تواجهها في حياتها الشخصية وكذلك العملية. الموسم الثاني سيصدر على منصة آبل تي في بلاس في سبتمبر المقبل.

أما آخر محاور الحلقة مع فيلم الرعب Till Death من بطولة ميغان فوكس. حيث يتعهد الزوجان على البقاء معا في السراء والضراء حتى الموت، من هنا يأتي اسم الفيلم. لكن الزوجة، وهي في الفيلم ميغان فوكس، تستفيق عندما كانت في رحلة مع زوجها إلى منطقة تكسوها الثلوج، لترى زوجها مقتولا وقد رُبطت يدها بجثته. تسعى البطلة إلى الفرار من اثنين من القتلة مع جثة زوجها المكبّل معها.

الفيلم من إنتاج شركة ميديا ون ويُعرض في دور السينما في يوليو المقبل.