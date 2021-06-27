مهرجان كان: تونسية ومصري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام 2021 عن اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية لترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة للدورة 74 والتي ستمنح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير.

واختيار مهرجان كان السينمائي للمخرجة التونسية بن هنية لترأس اللجنة التحكيمية لمنجزها السينمائي المهم ولحصد أفلامها الجوائز في مختلف المهرجانات الدولية، ومنها فيلمها الأخير "الرجل الذي باع ظهره" الذي رشح لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وفوزه بجائزة هورايزن لأفضل فيلم في مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي.

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كما تم اختيار المخرج المصري سامح علاء الفائز بجائزة أفضل فيلم قصير لمهرجان كان السينمائي الدورة الماضية، وهو أول مخرج مصري يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير عن فيلمه "ستاشر"، ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم لجنة التحكيم 6 أعضاء، ثلاثة رجال وثلاث نساء دون رئيسة اللجنة التونسية كوثر بن هنية، وسيختارون الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية من بين 10 أفلام متنافسة.

وتضم اللجنة من إسبانيا المخرج كارلوس موغيرو، ومن السويد المخرجة والكاتبة توفا نوفوتني، ومن فرنسا المخرجة أليس وينوكور، والسيناريست والمخرج الفرنسي نيكولا باريزييه.