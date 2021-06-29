بلقيس: أغنية "انتهى" رسالة لكل شخص غير محترم

أصدرت الفنانة بلقيس منذ أسبوع فيديو كليب "انتهى" الذي يحمل في مضمونه، كما قالت، رسالة وقضية، فالرسالة كانت واضحة جداً في نهاية الأغنية المصورة، والقضية أيضاً.

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ولاقت الأغنية إعجاباً كبيراً حتى غدت "تريند" عبر مواقع التواصل،فيما اعتبرت الفنانة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن "انتهى"، كانت رسالة لكل شخص عديم الاحترام يتجاهلها أو يقلل من شأنها، وكلامها كان واضحاً في نهاية الفيديو كليب.

ثم تابعت في ذات السياق أنها في الفيديو كليب عبّرت من خلال تعابير وجهها التي كانت قاسية فوصل مضمون القضية للجميع.

من جهة ثانية، أكدت الفنانة أن العمل الفني يقدم عبر الأغنية المصورة قضايا معينة، وتصل القضية إلى العقول من الأغنية المسجلة فقط.

أحبت "ممكن" من اللحظة الأولى

وعن مشاركتها الجديدة مع الفنان العراقي سيف نبيل في ديو "ممكن"، فأكدت أنها أحبت الأغنية من اللحظة الأولى لسماعها.

إلى ذلك، شددت على أن أغنياتها موجهة لكل العرب، حتى اعتبرت أنها استطاعت إدخال الأغنية الخليجية إلى كل الدول العربية.

إلى ذلك، نوّهت إلى أن ملعبها هو الأغنية العربية عموماً، وكانت لها تجربتها في المغرب، فأصبح لها اسم ممتاز هناك، ولها أيضاً تجربة ناجحة مع الأغنية اللبنانية ، وديو "ممكن" نجح في لبنان والعراق.

كما أنها لا تنكر أن الأغنية الخليجية هي ملعبها الأساسي، لكنها عادت وقالت: "أنا أعتقد اليوم وفي العام ٢٠٢١ أن ملعب بلقيس هو الأغنية العربية كلها".