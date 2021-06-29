بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأزمة الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بعد تسريب تسجيل صوتي نسب إلى والد زوجها حسام حبيب، فجر الأخير، مفاجأة كبيرة مؤكداً صحة التسجيل المسرب ومعلنا مقاطعته لوالده.

وقال زوج النجمة الشهير، في فيديو تجاوزت مدته 7 دقائق، نشر عبر حسابه على "إنستغرام" وإلى جانبه شيرين وابنتها، ممازحا "ايه رأيكوا فيا وأنا بضحك على شيرين.. وباخد بطاقتها الائتمانية.. بكرا هعملكوا فيديو من المحكمة"، ليطلب منهما لاحقا المغادرة من أجل الحديث وتوضيح الأمور.

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ووجه حبيب الشكر إلى الذين تحدثوا عنه بشكل طيب، معتبرا أنهم كانوا أكرم بكثير من أشخاص تربطه بهم صلة دم، مؤكدا أنه لا يرغب أبدا في الدفاع عن نفسه أوالتبرير.

ليتحدث بعدها عن وجود مؤامرات تحاك ضده وأسرته من قبل بعض المقربين.

كما أوضح أنه تزوج شيرين وهي النجمة الأنجح في الوطن العربي، وهي لا تحتاج إلى شخص من أجل أن يرشدها ويعلمها.

وأشار إلى أن أشخاصا مقربين منه، لن يكفوا عن القيام ببعض التصرفات المسيئة، أملا منهم في وضع حد لعلاقته بشيرين.

اللجوء للقانون

إلى ذلك، اعتبر أن أحدا لن يفرق بينه وبين شيرين، حتى وإن كان هذا الشخص غير سوي، ومهما كانت درجة القرابة بينهما، وفق قوله، واصفاً والده بـ"الشخص ده"، ومعتذرا عن وصفه بتلك العبارة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يؤذيه.

وطالب الجميع بالتوقف عن التدخل في حياته، قائلا "كفاية"، مؤكدا أن سكوته وتعامله بأدب لا يعني ضعفه، ومعتبرا أن استمرار هذه الممارسات سيجعله يلجأ للقانون، مهما كانت درجة قرابة الشخص الذي يقوم بالأمر.

انفصل عن والدته منذ 30 عاماً

كما رأى أن أقوال والده التي سربت أمس، مجرد افتراء، وتهدف إلى إفساد المنازل والحديث عن الأعراض.

أما في ما يتعلق بوالدته، فقال "هي أغلى إنسانه في حياتي وتعلمت منها الكثير"، مضيفا أنها "والراجل اللي خلفني" منفصلين منذ 30 سنه، وفق تعبيره.

وختم حديثه بطمأنة الجميع على شيرين، مؤكدا أنهما يستطيعان الحصول على حقهما بشكل قوي من أي شخص.

رد شيرين

جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من رد شيرين بمقطعين صوتيين، أكدت فيهما أن زوجها شخص محترم ويحبها أكثر من نفسه، معتبرةً أنه من الظلم أن يتعرض لكل هذه القسوة في الهجوم عليه، لكنها منحت الجمهور العذر "لأنه لا يعرف التفاصيل". وأكدت أنها وجدت حسام كخشبة خلاص حين كانت محطمة وبأمس الحاجة للعناية بها، فأعاد إليها الثقة بنفسها مرة أخرى.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

كما شددت على حبه لها ولابنتيها، مضيفة أنه منذ زواجهما، لم يستفد بأي شيء لصالحه الخاص، بل كان دوما يقف إلى جانبها ويساعدها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً لحسين حبيب والد حسام، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة المصرية. كما ألمح إلى أن ابنه يتحكم بجميع الحسابات المالية لشيرين، ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

فيما نفى الوالد لاحقا علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء .. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي".