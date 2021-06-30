أزمة المطربة شيرين.. والد حسام حبيب يعتذر: "عجوز خرف"

فصل جديد تشهده أزمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب مع والد الأخير، على خلفية الأسرار التي أفشاها والد المطرب في تسجيل مسرب، ما أوحى للجميع أن هناك أطماعا من قبل المطرب المصري في أموال زوجته، كما أنه يخطط للزواج بفتاة تصغره في العمر، من أجل الإنجاب.

وهو الأمر الذي نفته شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، معلنا عن مقاطعته لوالده واللجوء للقضاء كي يحصل على حقه، من الشخص الذي أذاه كثيرا هو ووالدته.

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تلك الكلمات التي تسببت في خروج والده عن صمته، وبعد أن أنكر الوالد أن يكون هو صاحب التسجيل، عاد في بيان نشره عبر حسابه على "انستغرام" ليعترف ضمنيا بكونه صاحب التسجيل.

"خسف قمره"

ووجه الشكر لمن نشرت التسجيل لأنه أعاد إليه الابن الضال، بعدما فرح كثيرا بخروج حسام وحديثه، معتبرا أن نجله خسف قمره وانجذب إلى شمس شيرين عبد الوهاب ونجوميتها وصار واحدا من المعجبين بها وأهمل فنه، وتفرغ لحل أزماتها.

ليذكر شيرين عبد الوهاب بوعدها له قبل الزواج بكونها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها، وطالبها بأن تعيده مرة أخرى إلى جمهوره، وإن كان هناك جزء يتحمله حسام نفسه.

"انخدع بسهولة"

واعتذر والد المطرب المصري عما بدر منه ووقوعه في المؤامرة التي دبرت له، خاصة أن شخصا في مكانه ما كان له أن ينخدع بسهولة.

وأكد الوالد أن كل هذه الضجة حدثت بسبب "عجوز خرف بحكم السن"، وهنا التقط حسام حبيب طرف الحديث وعلق عبر حسابه على "انستغرام" على ما قاله والده.

"بغير على أبويا"

وأشار إلى أنه لا يقبل ما قاله الوالد عن نفسه قائلا "أنا ما قبلش أبدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي.. برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني".

وأكد أن والده يعلم أنه لا يهمه رأي أي شخص فيما يقوم به، لكنه سيستجيب لتعاليم الله سبحانه وتعالى ويطبق الآية القرآنية "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".