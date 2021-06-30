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إلغاء حكم إدانة بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي

بيل كوسبي

إلغاء حكم إدانة بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي

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دبي - العربية.نت

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أبطلت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية الأربعاء حكم الإدانة الصادر في حق الممثل بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي، في قرار يوجه صفعة لحركة "مي تو" المناهضة للانتهاكات الجنسية.

وكتبت الهيئة القضائية الأعلى في الولاية في خلاصة قرار طويل يقع في 79 صفحة "الإدانات والعقوبات المفروضة في حق بيل كوسبي أُبطلت ويتعين إطلاق سراحه".

بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.. السجن الفوري لبيل كوسبي ثقافة وفن بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.. السجن الفوري لبيل كوسبي

ويقبع الممثل البالغ 83 عاما مبتكر مسلسل "ذي كوسبي شو"، منذ إدانته في أيلول/سبتمبر 2018 بالسجن مع النفاذ بتهمة تخدير امرأة دعاها إلى منزله سنة 2004 تدعى أندريا كوستاند والاعتداء عليها جنسيا.

وفي قرارها، ذكّرت المحكمة بأن أول مدع عام كُلف النظر في القضية قرر عدم ملاحقة بيل كوسبي أمام القضاء الجنائي، مع تشجيعه على الإدلاء بشهادته أمام القضاء المدني في القضية المرفوعة من المدعية.

وقد عملت المحكمة بهذه الشهادة ضده خلال محاكمته عندما قرر مدعي عام آخر إعادة إطلاق القضية بعد سنوات، وفق القضاة.
وأوضح القضاة "عندما يتخذ مدع عام قرارا علنيا بنيّة التأثير في خطوات المتهم ويفعل ذلك على حسابه (وأحيانا بناء على نصائح محاميه)، يشكل رفض المنفعة المتأتية من هذا القرار تحديا لمبدأ العدالة التأسيسي".

كان حكم الإدانة الصادر في حق بيل كوسبي اعتُبر الأول منذ انطلاق حركة "مي تو" كما شكّل نصرا على طريق مكافحة العنف الجنسي ضد النساء.

وكان مؤلف وبطل مسلسل "ذي كوسبي شو" يُعتبر أحد أهم الوجوه التي تمثّل القيم الأخلاقية للأميركيين السود، ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره.

ووجهت عشرات النساء اتهامات إلى بيل كوسبي لكنّها سقطت بمرور الزمن، ووحدها قضية أندريا كونستاند تحوّلت دعوى قضائية.

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