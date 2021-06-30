رسالة نارية من شيريهان لحسام حبيب.. "الرجولة أفعال"

وجهت النجمة المصرية شريهان، رسالة نارية للفنان حسام حبيب، عقب تسريب مقطع صوتي له يدينه مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الأربعاء: "الرجولة أفعال وليست أقوالا"، مع هاشتاغ #حسام_حبيب.

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جاء ذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بسبب تسريب تسجيل صوتي نسب إلى والد زوجها حسام حبيب، فجر الأخير، مفاجأة كبيرة مؤكداً صحة التسجيل المسرب ومعلنا مقاطعته لوالده.

وقال زوج النجمة الشهير، في فيديو تجاوزت مدته 7 دقائق، نشر عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، وإلى جانبه شيرين وابنتها، ممازحا "ايه رأيكوا فيا وأنا بضحك على شيرين.. وباخد بطاقتها الائتمانية.. بكرا هعملكوا فيديو من المحكمة"، ليطلب منهما لاحقا المغادرة من أجل الحديث وتوضيح الأمور.

تلويح باللجوء إلى القانون

وتحدث بعدها عن وجود مؤامرات تحاك ضده وأسرته من قبل بعض المقربين، موضحاً أنه تزوج شيرين وهي النجمة الأنجح في الوطن العربي، وهي لا تحتاج إلى شخص من أجل أن يرشدها ويعلمها.

وأشار إلى أن أشخاصا مقربين منه لن يكفوا عن القيام ببعض التصرفات المسيئة، أملا منهم في وضع حد لعلاقته بشيرين.

وطالب الجميع بالتوقف عن التدخل في حياته، قائلا "كفاية"، مؤكدا أن سكوته وتعامله بأدب لا يعني ضعفه، ومعتبرا أن استمرار هذه الممارسات سيجعله يلجأ للقانون، مهما كانت درجة قرابة الشخص الذي يقوم بالأمر.

تسريب صوتي.. وطلب طلاق

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً لحسين حبيب والد حسام، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة المصرية، كما ألمح إلى أن ابنه يتحكم بجميع الحسابات المالية لشيرين، ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

فيما نفى الوالد لاحقا علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء.. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي".