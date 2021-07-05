خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر

في خبر حزين للوسط الفني، غيب الموت ظهر الاثنين، الفنانة المصرية الكوميدية سحر كامل، حسب ما أعلن الفنان محمد علي رزق، ناعيا الراحلة بعد وقوفها إلى جواره في بداية مشواره.

سحر كامل التي لم تقدم أدوارا كبيرة طيلة مشوارها الفني الذي انطلق نهاية سبعينيات القرن الماضي، عرفت داخل الوسط الفني باسم "فنانة المشهد الواحد".

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إلا أنها تركت بصمة لدى متابعيها، بسبب إفيهاتها الشهيرة التي أطلقتها خلال الأعمال التي شاركت فيها، ومن أشهرها ما قالته مع هنيدي في فيلم "وش إجرام"، حينما ذكرت مقولتها الشهيرة "إديني الحقنة بسرعة.. أرجوك محتاجة الجرعة".

فيلم الناظر

كما شاركت في فيلم "الناظر" بصحبة علاء ولي الدين، وكانت لها جملة مشهورة قالت فيها "الله.. وأنا مالي يا لمبي"، وعلى مدار مسيرتها قدمت ما يزيد عن 70 عملا فنيا، كان آخرها ظهورها بصحبة الدمية "أبلة فاهيتا" في مسلسل "دراما كوين" الذي عرض عبر منصة "نتفلكس".

سحر كامل في بداية مسيرتها تلقت رفضا قاطعا من عائلتها حول مسألة مشاركتها بالأعمال الفنية، ولكنها تحدتهم، وهو ما ذكرته في لقاء تلفزيوني، مشيرة إلى كونها قامت بأساليب مجنونة كي يرضخ لها أهلها في النهاية، ومثلت عليهم إصابتها بانهيار عصبي حتى تعاطفت معها والدتها، وكان والداها يصاحبانها حينما تتوجه للمشاركة في الأعمال الفنية.



سحر كامل مع هنيدي سحر كامل

بدايتها في "الباحثة"

وكانت بدايتها في فيلم "الباحثة" الذي عرض عام 1979، وذلك بعد أن تركت مجال دراستها خاصة أنها خريجة كلية التجارة من جامعة عين شمس.

وفي لقاء سابق، كشفت سحر كامل عن كون أشهر إفيه لها في فيلم "الناظر" جاء بالصدفة وبشكل ارتجالي، بعدما أخبرها المخرج شريف عرفة أنها ستظهر في فرحها، ومن المفترض أنها في حالة غياب عن الوعي، وحينما خرج منها الإفيه بشكل ارتجالي صفق لها الجميع وأشاد بها شريف عرفة.