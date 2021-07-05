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فنان مصري يحقق إنجازاً رياضياً.. ويدخل "غينيس"

أحمد حاتم

فنان مصري يحقق إنجازاً رياضياً.. ويدخل "غينيس"

أحمد حاتم، أصدقائي هم من شجعوني لنتمكن من تحطيم الرقم القياسي

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دبي - العربية.نت

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حقق الفنان المصري أحمد حاتم إنجازاً رياضياً عالمياً بمشاركته ضمن منتخب بلاده للسباحة ودخل في موسوعة "غينيس" لسباق التتابع 100x50م، حيث حطم هو وفريقه الرقم القياسي في هذا السباق.

وكشف حاتم عن كواليس الإنجاز الذي حققه ضمن المنتخب. وقال خلال مداخلة في برنامج على قناة محلية قبل يومين، إنه لم يمارس السباحة منذ 16 عاماً، حيث كان يشارك قبل ذلك في بطولات مصر، لافتاً إلى أنه منذ أن اختار خوض غمار التمثيل ابتعد عن ممارسة تلك الرياضة.

أحمد حاتم
أحمد حاتم

كما أضاف أن عدداً من أصدقائه المشاركين في محاولة دخول "غينيس" اتصلوا به وأخبروه أنهم اختاروه ليكون معهم، موضحاً: "لم أكن أتمرن ولياقتي ليست في أحسن حالاتها، إلا أنني حاولت أن أتمرن كي لا أكون عبئاً عليهم وحققنا الهدف المطلوب".

يشار إلى أن 100 سباح مصري تتراوح أعمارهم بين 15 وحتى 63 عاماً دخلوا الموسوعة العالمية لسباق التتابع 100x50م، بعدما حطموا الرقم القياسي الذي سجله منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 بزمن قدره 43:32:36 دقيقة. وحطم المصريون الرقم بزمن قدره 42:12:15 في المحاولة التي جرت بنادي نيو جيزة، وفق وسائل إعلام مصرية.

إلى ذلك أعرب حاتم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي قال إنه "صعب جداً أن يتكرر"، مؤكداً أن أصدقاءه هم من شجعوه ليتمكنوا جميعاً في النهاية من تحطيم رقم إنجلترا القياسي.

يذكر أن مصر تسلمت شهادة غينيس الدولية للأرقام القياسية بعدما تم كسر الرقم الذي حققه السباحون الإنجليز في 4 مايو 2019.

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