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نانسي عجرم: الوضع سيئ جدا في لبنان.. لكننا نتسلح بالأمل

نانسي عجرم

نانسي عجرم: الوضع سيئ جدا في لبنان.. لكننا نتسلح بالأمل

قالت لـ"العربية.نت": يجب أن نعتبر أن لكل أزمة نهاية

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بيروت - فاطمة قنيبر

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"الوضع سيئ جداً ويدعو للإحباط".. بهذه الكلمات وصفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الوضع الحالي في بلادها، إلا أنها لفتت إلى أنه "يجب أن نتسلح بالأمل على الدوام".

وقالت عجرم لـ"العربية.نت": "يجب أن نفكر بإيجابية ونعتبر أن لكل أزمة نهاية، وأن الحل قريب"، مشددة: "أنا واثقة من ذلك".

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من جانب آخر، تحدثت عن أعمالها القادمة، حيث أعلنت عن إطلاقها 4 أغنيات من ألبومها الجديد الذي سيصدر قريباً، موضحة أنها متحمسة جداً لرؤية تفاعل الناس.

وأضافت أن الأغنيات الأربع التي أطلقتها، وهي "حبك بيقوى"، "مشكلتك الوحيدة"، "جاية معاك"، و"بدي حدا حبو" قد لاقت رواجاً كبيراً بين المستمعين.

نانسي عجرم
نانسي عجرم

14 أغنية بلهجات مختلفة

في السياق، قالت عجرم إن ألبومها الجديد يتضمن 14 أغنية بلهجات مختلفة كاللبنانية والمصرية والخليجية، وقد تنوّعت الموسيقى بين الرومانسية والشعبية والراقصة.

أما عن سر علاقتها القوية والمميزة مع مصر وشعبها، فقد أكدت أن "قصة حب متبادلة" تربطها منذ البداية بمصر بلداً وشعباً، بحسب تعبيرها، مضيفة: "أحب اللهجة المصرية كثيراً، وأشعر أنني قريبة من أهل هذا البلد. كما تلفتني حب الشعب المصري للحياة وتضامنه وتكاتفه"، مشيرة: "دائماً نشعر بروح الألفة والمحبة في مصر".

نانسي عجرم
نانسي عجرم

إلى ذلك، أوضحت أنها تهتم جداً بالأغنية الخليجية، وتحرص عبى أن يتضمن كل ألبوم تصدره أغنية أو أغنيتين باللهجة الخليجية.

كما أعلنت أنها تستعد لإحياء عدد من الحفلات في دول عربية وخليجية، وكذلك في تركيا وأوروبا.

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