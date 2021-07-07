.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأناقة بدت خجولة في افتتاح مهرجان كان السينمائي

بيللا حديد
بيللا حديد

الأناقة بدت خجولة في افتتاح مهرجان كان السينمائي

سجّل حفل الافتتاح مشاركةً محدودة للنجمات بفعل الأزمة الصحيّة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام نتيجة انتشار وباء كوفيد_19

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

شهد يوم أمس الثلاثاء افتتاح مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ74، بعد أن تمّ تأجيله من شهر مايو الماضي إلى يوليو الجاري نتيجة الظروف الصحيّة التي فرضها وباء كورونا. ومن المنتظر أن يمتدّ حتى 17 من الشهر الجاري بحضور نخبة من صنّاع السينما العالميين، فكيف بدت إطلالات النجمات لدى مرورهن على البساط الأحمر في حفل افتتاحه؟

سجّل حفل الافتتاح مشاركةً محدودة للنجمات بفعل الأزمة الصحيّة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام نتيجة انتشار وباء كوفيد_19 الناجم عن فيروس كورونا حول العالم. وقد ابتعدت إطلالات النجمات عن البهرجة التي كنّا نشهدها سابقاً لتقترب أكثر من الطابع الكلاسيكي.

جيسيكا شاستاين
جيسيكا شاستاين

- من أبرز الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر نذكر إطلالة العارضة الأميركيّة ذات الأصول الفلسطينيّة بيللا حديد التي اختارت ثوباً أبيض اللون دخلت عليه لمسات من التول الأسود. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Jean-Paul Gaultier وتمّ تنسيقها مع مجوهرات Chopard الراعي الرسمي لهذا الحفل.

- تألقت الممثلة الأميركيّة جيسيكا شاستاين بثوب عاري الكتفين من الدانتيل الأسود، اختارته من دار Dior ونسّقته مع عقد من Chopard تزيّن بالماس والياقوت.

إليزا صيدناوي
  • إليزا صيدناوي
  • هيلين ميرين
2 صور
إليزا صيدناوي
إليزا صيدناوي
هيلين ميرين
هيلين ميرين

- اختارت العارضة الفرنسيّة إليزا صدناوي ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر تزيّن بالباييت الفضي من Alberta Ferretti.

- اعتمدت النجمة البريطانيّة المخضرمة هيلين ميرين إطلالة مشرقة باللون الأصفر من Dolce&Gabbana نسّقتها مع حذاء باللون نفسه وحقيبة ذهبيّة. وهي تزيّنت بمجوهرات من الماس والزمرد من Chopard.

ماريون كوتيار
  • ماريون كوتيار
  • آندي ماكدويل
2 صور
ماريون كوتيار
ماريون كوتيار
آندي ماكدويل
آندي ماكدويل

- اختارت النجمة الفرنسيّة ماريون كوتيار ثوباً من الدانتيل بكتف واحدة باللون الفضي حمل توقيع دار .Chanel

- ظهرت النجمة الأميركية أندي ماكدويل بإطلالة ذات طابع كلاسيكي تألفت من ثوب باللون الأزرق الفاتح تزيّن بالتطريز عند الصدر.

جودي فوستر
  • جودي فوستر
  • سوكو
2 صور
جودي فوستر
جودي فوستر
سوكو
سوكو

- حصلت النجمة الأميركيّة جودي فوستر على جائزة تكريميّة تقديراً لكامل مسيرتها في هذا الحقل. وهي ظهرت للمناسبة بثوب أبيض طويل تزيّن بتفاصيل فضيّة وحمل توقيع دار Givenchy.

- تألّقت المغنية الفرنسيّة سوكو بثوب غطّاه الباييت الشفاف بالكامل، اختارته من دار Gucci.

كارلا بروني
  • كارلا بروني
  • لو دوايون
2 صور
كارلا بروني
كارلا بروني
لو دوايون
لو دوايون

- اعتمدت المغنية كارلا بروني ثوباً بكتف واحدة من Celine تميّز بلونه الأزرق الفاتح والتطريز الفضّي الذي غطّاه بالكامل.

- تألّقت النجمة الفرنسيّة لو دوايون اختلط فيه الذهبي المعدني بالأسود وترافق مع بوليرو من الريش وحقيبة مبتكرة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
11 سببا يقض المضاجع.. بعضها مثير للدهشة! 11 سببا يقض المضاجع.. بعضها مثير للدهشة!
علماء روس يستنسخون بقرة تدر حليبا مضادا للحساسية! علماء روس يستنسخون بقرة تدر حليبا مضادا للحساسية!
الأكثر قراءة
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
اكتشف المزيد