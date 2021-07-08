صابرين تفجر مفاجآت.. "أصولي مغربية ووديع الصافي علمني"

فجرت الفنانة المصرية، صابرين مفاجآت لأول مرة عن أصولها المغربية ونشأتها في سوريا، مؤكدة أنها تعلمت أصول الغناء على يد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

وقالت خلال بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، إنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، كما تحدثت للمرة الأولى عن امتداد نسب عائلتها إلى أصول في دولة المغرب، وقالت إن مدينة فاس مسقط رأس أعمامها وأجدادها.

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كما أضافت أنها زارت جميع البلدان العربية، حيث ذهبت إلى سوريا، وهي في السادسة من عمرها وعاشت فيها جانبا من طفولتها، موضحة أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث إن لها صداقات كثيرة هناك فلها فيها ذكريات مع أشهر الفنانين.

وسردت صابرين حكاية إحدى رحلاتها إلى تونس قائلة "تونس من البلاد الجميلة، زرتها أثناء قيامي بدور أم كلثوم، وقابلت الرئيس التونسي، وجلست في نفس الفندق التي زارته كوكب الشرق، كما روت قصة زيارتها للأردن وتكريمها من ملك وملكة الأردن بوسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وتابعت: "وأنا صغيرة وديع الصافي كان بيعلمني أطلع على المسرح وأغني تخيلوا وديع الصافي".

وتحدثت النجمة المصرية عن ذكرياتها مع نجوم الجيل الذهبي للفن المصري، مؤكدة أن ممدوح عبد العليم وهالة فؤاد وأمينة رزق كانوا سببا في نجاحها، واصفة شريهان بأنها صديقة العمر، ومحمود ياسين بأنه أستاذها.

كما تطرقت لمشوارها الفني، وذكرت قصة فيلم العميل 13، والكثير من الأعمال التي تذكرت فيها الفنان الراحل سمير غانم ووجهت له الدعاء بالرحمة.